Reuniões do PPA 2026-2029 agitam a semana no Paço Municipal

O prefeito, Gustavo Martinelli, e o vice-prefeito, Ricardo Benassi, se reuniram com os secretários municipais, nesta terça-feira (08), para dar início às discussões do Plano Plurianual (PPA) 2026-2029. Novos encontros para a continuidade das conversas devem acontecer na quinta (10) e sexta-feira (11). Vale lembrar que a Prefeitura de Jundiaí disponibilizou a Consulta Pública para a construção participativa do plano e da Lei Orçamentária Anual (LOA) 2026. O objetivo é garantir que os moradores possam contribuir com sugestões e apontar as principais necessidades da cidade para os próximos anos. A participação pode ser feita até o dia 31 de julho por meio do formulário disponível no site da Prefeitura (jundiai.sp.gov.br).

Sem preocupação

A ameaça do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de taxar em 10% países que se alinhem ao Brics, não causou preocupação durante a reunião de cúpula do bloco, segundo o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O encontro de líderes dos 11 países-membros e dez nações parceiras, no Rio de Janeiro, terminou nesta semana. Lula disse, ainda, que os países são soberanos e que, se os Estados Unidos impuserem tarifas, os outros têm o direito de fazer o mesmo.

Preso, prefeito de Palmas sofre infarto e é internado

O prefeito de Palmas, Eduardo Siqueira Campos (Podemos), 66, sofreu um infarto na noite da última segunda-feira (7) no quartel onde está preso há duas semanas. Ele passou por um cateterismo e está sob observação. O prefeito foi preso preventivamente em 27 de junho, acusado de vazar informações de inquéritos sigilosos do STJ (Superior Tribunal de Justiça). A investigação obteve conversas no celular dele que mostram que ele monitorava investigações para informar aliados políticos, segundo a PF.