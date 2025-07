Vereadores mantêm expediente e atendimento à população

No dia 1º de julho, aconteceu a 21ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal, quando foram aprovados o Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), referente ao ano de 2026, e a adesão do município ao Consórcio Intermunicipal de Saúde na Região Metropolitana de Campinas – Norte (Cismetro). Esses foram os últimos atos do Legislativo antes do recesso parlamentar. Recesso, porém, não significa férias, e as atividades dos vereadores e de seus respectivos assessores continuam normalmente.

No primeiro andar, no gabinete do vereador Madson Henrique (PL), as atividades não param. “Diariamente realizamos o atendimento à população no gabinete e na rua, cumprimos nosso papel de fiscalizar as obras públicas, vamos à Prefeitura para conversar com o Poder Executivo, elaboramos projetos. Todos estão à disposição, independentemente de haver ou não Sessões Ordinárias”, explica.

O parlamentar ressalta que o principal trabalho é estar na rua. “Todos os dias estamos nas ruas para acompanhar as principais demandas que as pessoas nos mandam. A maioria está relacionada à zeladoria da cidade, portanto, é fundamental estar presente nos bairros para entender o que é necessário”, completa.

Dois andares acima, Mariana Janeiro (PT) vive seu primeiro mandato e tem o gabinete movimentado a todo momento. “A agenda está cheia todos os dias. O foco é atuar nas demandas coletivas, em problemas da cidade, pois, em nosso entendimento, conseguimos abranger mais pessoas”, explica.

Mariana revela, ainda, que tem direcionado esforços à organização da agenda para o segundo semestre. “A partir de agosto, vamos visitar todos os equipamentos públicos municipais dentro de um ano. Portanto, estamos organizando o cronograma, a logística e a comunicação para darmos conta dessa tarefa.”