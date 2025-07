Hello Kitty Parade chega ao Paineiras Shopping 

O Paineiras Shopping, em Jundiaí, recebe até o dia 27 de julho a encantadora exposição “Hello Kitty Parade”. A mostra reúne 37 esculturas da Hello Kitty, cada uma personalizada por artistas brasileiros, e estará distribuída pelos corredores dos dois pisos do shopping, proporcionando uma verdadeira galeria a céu aberto para os visitantes.

A exposição é gratuita e poderá ser visitada todos os dias, das 10h às 21h. Além da exposição, a programação especial de férias do Paineiras Shopping contará com oficinas infantis temáticas de Hello Kitty and Friends, com atividades lúdicas e criativas para crianças de até 12 anos. As

oficinas acontecem de quarta a sábado, das 16h às 20h, durante todo o mês de julho, também com entrada gratuita.

A “Hello Kitty Parade” promete encantar toda a família e transformar o mês de julho numa experiência inesquecível para fãs de todas as idades.