Sesc Jundiaí celebra a arte de contar histórias

A arte de contar histórias ganha novos contornos na programação Fazer História, que o Sesc Jundiaí realiza entre 10 e 27 de julho. Com curadoria de Kelly Orasi e Luiza Bitencourt, o projeto apresenta a narração oral como linguagem autônoma, em conexão com teatro, música e literatura. Pensado para encantar crianças, jovens e adultos, a programação é um convite para toda a família ouvir narrativas que despertam lembranças, provocam reflexões e ampliam o olhar sobre o mundo.

Destaque para a abertura no dia 10, com a contadora Gislayne Matos, que traz contos árabes centenários em Contar Histórias para o Nosso Tempo. Ao longo das semanas, nomes como Cris Ceschi, Coletivo Portal das Histórias, Cristino Wapichana e Josiane Geroldi apresentam histórias que questionam estereótipos, celebram a diversidade e resgatam tradições orais. Artistas de diversas regiões do Brasil compartilham diferentes estilos e culturas, enriquecendo a programação com múltiplas formas de narrar. Oficinas e bate-papos complementam a experiência, aprofundando técnicas narrativas e discutindo o papel social dessa arte milenar.

Confira a programação completa: