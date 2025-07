Cultura abre as inscrições para 36ª edição do Encontro de Corais

A Unidade de Gestão de Cultura está com inscrições abertas para os grupos interessados em participar do 36º Encontro de Corais 2025. As inscrições gratuitas poderão ser feitas até o dia 31, por meio do formulário online.

Podem se inscrever corais amadores ou profissionais, de diversos segmentos e faixas etárias. A programação não terá caráter competitivo ou de premiação, tendo como proposta o fomento à divulgação desta linguagem artística e de seu intercâmbio entre grupos do Município e a região.

O 36º Encontro de Corais será realizado entre os dias 01 a 05 de outubro, na Sala Glória Rocha do Centro das Artes Prefeito Pedro Fávaro. No ato da inscrição, os interessados poderão indicar até duas datas de preferência para apresentação, sendo utilizada a ordem de inscrição como critério de seleção para datas com excesso de procura.