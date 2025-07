Começa nesta quarta (09) a programação especial nos parques

A partir desta quarta-feira (9) os parques administrados pela DAE Jundiaí, o Parque da Cidade e o Mundo das Crianças, recebem uma programação especial e gratuita para todas as idades durante o mês de julho. A abertura oficial acontece na Praça Pôr do Sol, no Parque da Cidade, a partir das 9h, com atrações culturais, esportivas, recreativas e de bem-estar.

Entre os destaques desta quarta-feira (09), feriado estadual, estão: aula de yoga, apresentação e aulão de taekwondo, dança com ritmos flashback e passinho, oficinas de skate e beach tennis, brinquedos infláveis, além da distribuição gratuita de pipoca e algodão-doce. Também haverá atrações musicais ao longo do dia e o tradicional Galpão Criativo, com exposição e venda de produtos artesanais do programa Jundiaí Feito à Mão.

Uma das atrações mais aguardadas será a Corrida dos Mascotes, com a participação especial do Vaguinho, mascote da Unidade de Gestão de Mobilidade e Transporte, e do querido Zé Gotinha da Unidade de Gestão e Promoção da Saúde.