Paulista x XV de Piracicaba: ingressos à venda para o clássico

Os ingressos para o jogo entre Paulista e XV de Piracicaba, pela 5ª rodada da Copa Paulista, marcado para este sábado (12), às 15h, no Estádio Dr. Jayme Cintra, em Jundiaí, seguem à venda pela internet: https://paulista.soudaliga.com.br/, ou na Secretaria do clube (dentro do estádio), entre 10h e 17h.

No dia da partida, a venda acontece na bilheteria a partir das 10h até o intervalo do jogo. De acordo com regras da Federação Paulista de Futebol, todos os ingressos devem ser nominais e com CPF, o que pode gerar longas filas na compra dos bilhetes no dia da partida. Os portões serão abertos à partir das 18h30.

Nesta partida, o Galo abrirá apenas o portão principal para acesso da torcida.