Mega-Sena sorteia nesta terça-feira (08) prêmio de R$ 28 milhões

A Mega-Sena realiza nesta terça-feira (8), o sorteio do concurso 2.885, com prêmio estimado em R$ 28 milhões para quem acertar as seis dezenas. O sorteio será feito pela Caixa Econômica Federal às 20h, em São Paulo.

Por se tratar de um concurso com final cinco, ele recebe um adicional das arrecadações dos cinco concursos anteriores, conforme regra da modalidade.

O sorteio terá transmissão ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e no Facebook das Loterias Caixa.