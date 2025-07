Idoso de 65 anos é preso suspeito de estuprar uma menina de 3

Um idoso de 65 anos foi preso pela Polícia Militar, em Jundiaí, nesta segunda-feira (7), suspeito de estuprar uma criança de 3 anos, que é sua vizinha. O caso aconteceu em um bairro da região Leste de Jundiaí. A descoberta só foi possível graças aos olhares atentos da mãe sobre a filha.

A mãe estava com a filha, em casa, quando percebeu comportamentos atípicos na criança. Desconfiada, ela acionou a Polícia Militar, que enviou uma agentes feminina para conversar com a vítima.

Durante os questionamentos, a menina apontou para as partes do seu corpo, onde o vizinho havia tocado de maneira inapropriada, o que foi suficiente para resultar na detenção imediata do suspeito.