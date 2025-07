Garoto de 13 anos morre após jogo de futebol em Jundiaí

Um garoto de 13 morreu em Jundiaí nesta segunda-feira (7) por conta de uma inflamação. O garoto caiu na sexta-feira (4) em uma partida de futebol na escola e se queixava de dores na coxa direita. Com a dor persistente, deu entrada no Pronto Atendimento da Ponte São João na manhã de ontem, mas acabou falecendo de forma repentina durante a tarde.

Segundo informações de familiares, a vítima tinha bom estado de saúde, não tinha nenhuma doença pré-existente e não fazia uso de medicamentos. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal, onde a médica Dra. Fernanda Moura Carvalho (CRM 172867) informou que o quadro clínico do menino era compatível com miosite pós-viral, além de níveis elevados de CPK (creatina fosfoquinase, enzima presente principalmente nos músculos, coração e cérebro) e redução de leucócitos e plaquetas, com provável diagnóstico de rabdomiólise severa.

A miosite viral, geralmente causada por vírus respiratórios, como a Influenza, pode ser grave e, em casos raros e sem tratamento adequado, pode levar à morte, principalmente em crianças. Quando causa a rabdomiólise, o quadro fica mais delicado. A condição de degradação muscular libera mioglobina no sangue, o que pode danificar os rins.