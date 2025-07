Revitalização do Centro é pauta em reunião com prefeito, no Paço

Nesta segunda-feira (7), o prefeito Gustavo Martinelli e gestores municipais receberam, na Prefeitura de Jundiaí, os vereadores Cristiano Lopes (PP), Henrique Parra do Cardume (PSOL) e Faouaz Taha (PSD). Em pauta, esteve a revitalização do Centro e a importância de manter um núcleo de discussão de demandas no local. O Gabinete de Leitura Ruy Barbosa foi sugerido como local das discussões. Integrantes da comissão de revitalização do Centro também estiveram presentes para debater a viabilidade de inserir o Mercadão da Ferroviários no plano de revitalização.

Transporte público

A vereadora Mariana Janeiro apresentou a Indicação nº 1555/2025 na Câmara Municipal de Jundiaí, propondo a análise de viabilidade para a implantação da "Tarifa Zero" no transporte público municipal. A iniciativa busca garantir mobilidade urbana eficiente e universal, com base em diretrizes da Política Nacional de Mobilidade Urbana. A proposta sugere o uso de subsídios e parcerias com a iniciativa privada para custear o sistema. Atualmente, mais de 60 cidades brasileiras já adotaram o modelo.

BRICS

A China criticou duramente as ameaças dos EUA de impor tarifas extras a países alinhados aos BRICS, chamando a medida de "coerção econômica". Durante a cúpula do BRICS no Rio, Pequim defendeu o bloco como uma plataforma inclusiva e não direcionada contra terceiros. A porta-voz Mao Ning reiterou a oposição ao unilateralismo comercial. Para os chineses, as sobretaxas não beneficiam nenhum país. O governo pediu mais cooperação entre nações emergentes.