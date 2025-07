Lula enfrenta novos testes no Congresso após crise do IOF

No caso da PEC da Segurança, a leitura do relatório do deputado Mendonça Filho (União Brasil-PE) está marcada para quarta-feira, e a expectativa dele e do presidente da CCJ, Paulo Azi (União Brasil-BA) é que o procedimento não seja adiado.

Motta foi avisado de que o parecer entraria na pauta e deu aval, segundo relatos. Ele se encontrará com Mendonça Filho, Azi e lideranças para discutir o tema. "Segurança pública é hoje o principal problema do país, não é pauta apenas do governo. [Motta] Pensa como eu", disse Azi à Folha de S.Paulo.

Tanto petistas como integrantes do governo, contudo, dizem ainda ser incerto o impacto do mal-estar na votação e nas mudanças que Mendonça Filho pretende fazer no texto. Alinhado à direita em temas ligados à segurança, o centrão pode dificultar a vida do governo.

O relator da PEC, que faz oposição ao governo Lula, sinalizou em seus discursos que fará alterações no texto. Ele tem dito que não é possível combater o crime organizado a partir de Brasília, mostrando preocupação com a centralização da coordenação da segurança pública pelo governo federal.