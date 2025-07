“A Bossa Delas” celebra vozes femininas 

Com uma proposta intimista, delicada e sensível, o espetáculo “A Bossa Delas” chega a Jundiaí no próximo dia 11 de julho (sexta-feira) para homenagear mulheres que foram essenciais na construção da identidade da Bossa Nova e da música popular brasileira. No palco da Fermata Escola de Música, a jovem cantora Bia Peroni, de apenas 18 anos, será acompanhada ao piano por João Carlos De Luca em uma apresentação que combina música e memória, resgatando o legado feminino no gênero que revolucionou a maneira de compor e interpretar no Brasil.

Durante 90 minutos de espetáculo, o público será conduzido por uma verdadeira viagem no tempo, através de interpretações marcantes de clássicos que imortalizaram vozes como Nara Leão, Sylvia Telles, Astrud Gilberto e Elis Regina. Mais do que um tributo, o projeto se propõe a valorizar o papel das mulheres na música, promovendo um resgate histórico e afetivo que evidencia o talento, a força e a sensibilidade das artistas que deram voz a uma revolução sonora.

A escolha da jovem Bia Peroni por este repertório não é por acaso. Sua relação com a música brasileira começou ainda na infância, ao ouvir repetidamente canções de Elis Regina em seu CD player. Mais tarde, na adolescência, um encontro casual com a interpretação de João Gilberto para “Chega de Saudade” foi o ponto de partida para uma imersão profunda na obra de Tom Jobim e em todo o universo da Bossa Nova. Fascinada pela sonoridade delicada, pela poética sofisticada e pela forma minimalista de interpretação de muitas mulheres do movimento, Bia encontrou ali a referência que viria a moldar sua própria maneira de cantar: sem excessos, mas com verdade.