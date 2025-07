Apresentador Luiz Brito morre após ser agredido com furadeira

A TV Nova Japi, de Jundiaí, informou na tarde desta segunda-feira (7), por meio de redes sociais, que seu apresentador Luiz Brito, faleceu. Ele havia sido vítima de agressão na tarde de domingo (6), em Várzea Paulista. O autor do crime já foi identificado e está sendo procurado.

Segundo Boletim de Ocorrência, registrado no domingo, ainda como tentativa de homicídio, a vítima foi agredida na cabeça, com uma furadeira. Não se sabe, por ora, o motivo da agressão.

Em sua rede social, a TV emitiu nota de pesar: "É com profundo pesar que a TV Nova Japi informa o falecimento de Luiz Brito, nosso querido apresentador do programa Fiscal do Povo. Descanse em paz, Luiz. Sua memória e seu trabalho permanecerão vivos em nossa emissora e na mente de todos que tiveram o privilégio de conhecê-lo."