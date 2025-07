Mulher ferida sai do carro e pede socorro a guardas municipais

Um homem foi preso na noite deste domingo (6), na Ponte São João, em Jundiaí, suspeito de agredir a companheira. Eles estavam dentro do carro, parados na rua Carlos Gomes, quando ela avistou uma viatura da Guarda Municipal, em patrulhamento, e saiu do veículo gritando por socorro.

Os GMs passavam pelo local, quando a vítima saltou do carro e entrou na frente da viatura, pedindo socorro. Ela estava com ferimentos e sangramento no rosto e alegava estar sendo agredida pelo companheiro, dentro do carro.

Os guardas detiveram o suspeito, que foi conduzido ao Plantão Policial, onde foi preso em flagrante - ele negou as agressões.