Fundo Social abre vagas para 11 cursos de capacitação em julho

O Fundo Social de Solidariedade de Jundiaí (Funss) abre inscrições para 11 cursos com início no mês de julho. Serão ofertadas mais de 160 vagas para diversas áreas, como gastronomia, artesanato, comunicação, serviço e tecnologia. O interessado deverá acessar o formulário no dia 10 de julho, às 12 horas, registrando interesse.

Os cursos Oficina de pintura em vidro, Oficina de cartonagem – caixa de costura, Panificação básica, Workshop de doces práticos e lucrativos, Workshop de caldos e sopas, Massas e molhos e Oficina de Cestaria (turmas 1 e 2) serão em realizados em parceria com a TVTEC. Já o curso Fundamentos de Inteligência Artificial Generativa – Google Cloud será realizado com o SENAI. O Funss realizará os cursos Marketing na Prática – Estratégias Simples para Começar (turma 2) e Controlador de acesso.

A pré-inscrição será feita pelo Google Forms e o critério de seleção e formação das turmas é de acordo com a ordem de envio destas informações, que considera hora, minuto e segundo. A lista de contemplados será divulgada no site da prefeitura.