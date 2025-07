Time Jundiaí é campeão da Copa São Paulo de Natação

O Time Jundiaí de Natação conquistou o título da Copa São Paulo de Natação de Inverno, organizada pela Federação Aquática Paulista, em Catanduva. A competição reuniu 912 atletas de 47 entidades esportivas de todo o Estado. Jundiaí foi representada por 36 nadadores, sob o comando dos técnicos André Luta e Marcelo Francisco.

Com desempenho digno do lugar mais alto do pódio, a equipe terminou no topo do quadro de medalhas, somando 66 pódios: 24 ouros, 27 pratas e 15 bronzes, e se destacou tanto nas provas individuais quanto nos revezamentos. O Time Jundiaí conta com o apoio da Unianchieta e da Associação de Pais e Amigos da Natação de Jundiaí (Apanj).

Medalhistas (individuais)