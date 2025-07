Idoso é morto com facada no rosto e esposa é presa pelo crime

Um idoso de 60 anos foi morto com uma facada no rosto, na tarde deste domingo (6), em sua casa, no Jardim Nova Esperança, em Itatiba. A esposa dele, de 58 anos, foi presa pelo crime de homicídio qualificado. Ela alegou que estava se defendendo de agressões e que o esfaqueou ao empurra-lo, ocasionando uma suposta facada sem intenção.

Com uma faca ela o empurrou, acertando no rosto. A neta e a filha do casal chegaram logo em seguida e prestaram os primeiros socorros, acionando o resgate do Corpo de Bombeiros. No hospital a vítima não resistiu aos ferimentos e faleceu.

A Polícia Militar foi acionada e foi até a residência, onde prendeu a esposa. Na delegacia, ela confessou o crime, alegando que o atingiu sem querer. A faca usada no crime foi recolhida, porém havia sido lavada pela esposa, o que complicou sua situação perante o delegado.

Ela foi presa em flagrante por homicídio qualificado por motivo fútil.