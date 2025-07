Briga após 'grau' acaba em assassinato com três tiros no rosto

Um homem de 35 anos foi assassinado com três tiros no rosto, na frente da esposa, no bairro Lagoa das Garças, em Campo Limpo Paulista, na noite deste domingo (6). O criminoso fugiu.

A tragédia começou com um motociclista inconsequente, empinando a moto (manobra conhecida como grau), na avenida Integração, e batendo no veículo do amigo da vítima, que é de Atibaia, mas estava em Campo Limpo a passeio. A vítima, que estava em outro carro, com a esposa e o filho, de 4 anos, presenciou a batida.

Apesar da colisão, nem o motociclista e nem o amigo da vítima pararam num primeiro momento, e seguiram seus caminhos. Porém, poucos metros depois o motociclista foi atrás do amigo da vítima e tiveram uma discussão. A vítima parou e a discussão ficou ainda mais acalorada. Neste momento o dono de um estabelecimento no local saiu com um taco de beisebol e passou a golpear a vítima e seu amigo - o motociclista era colega dele.