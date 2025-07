Governo de SP fará audiências públicas sobre concessão de pátios

Nas audiências serão apresentados os estudos do projeto e coletadas sugestões da sociedade para o aprimoramento do modelo. Os encontros serão presenciais e ocorrerão em sete cidades, representando as regiões abrangidas pela concessão, que contempla os 645 municípios do estado, divididos em sete lotes. A população de cada região poderá participar da audiência correspondente. Confira as datas e os locais:

21 de Julho – Campinas

Horário: 11h

Prefeitura de Campinas - av. Anchieta, 200 - Centro, Campinas

22 de Julho - São José do Rio Preto

Horário: 11h

Escritório Regional do Governo - av. Floriano André Cabrera s/nº - Jardim São Marcos, São José do Rio Preto