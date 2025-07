Jundiaí terá queda de temperatura e possibilidade de geada

Após um fim de semana com temperaturas um pouco mais altas ao longo da tarde, Jundiaí continuará com a tendência de manhãs e noites mais frias e tardes um pouco mais quentes. No entanto, as manhãs e noites mais frias se intensificarão. Para esta terça-feira (8), há inclusive possibilidade de geada pela manhã na cidade, com mínimas que podem chegar a 7°C e máximas em 21°C no meio do dia, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Já na quarta-feira (9), a previsão é de mínima de 7°C e máxima de 19°C e há possibilidade de nevoeiro, mas com poucas nuvens. Na quinta-feira (10), a previsão indica mínima de 8°C e máxima um pouco mais alta, de 23°C. Para a sexta-feira (11), a meteorologia do Inmet indica a mesma temperatura do dia anterior, mas com presença de nuvens.

Para os dias seguintes, a previsão segue similar: com variação de temperatura da casa dos 10°C à casa dos 20°C ao longo dos dias e céu com nuvens, mas ainda sem previsão de chuva, segundo o Climatempo. Caso se confirme, este será o início do período de estiagem na cidade e julho pode ter acumulado bastante baixo de chuva neste ano.