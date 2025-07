Mapa apresenta projeto de conselho da Uva Niagara em Jundiaí

Representantes da Unidade de Gestão de Agronegócio, Abastecimento e Turismo (Ugaat) da Prefeitura de Jundiaí participaram do encontro de apresentação do Projeto de Apoio à Estruturação do Conselho Regulador da Indicação Geográfica (IG) da Uva Niagara Rosada de Jundiahy. O encontro foi realizado na última semana de junho, no Centro Apta de Frutas do Instituto Agronômico (IAC), instalado no bairro do Corrupira, numa realização do Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) em parceria com o Sebrae Nacional.

“Este encontro de apresentação do plano de trabalho do Conselho Gestor estabelece e regula os próximos passos dos municípios envolvidos, fortalecendo a cadeia produtiva da nossa uva, o fomento ao trabalho do produtor rural e as estratégias de valorização nos mercados nacional e internacional do selo”, comentou a gestora da Ugaat, Marcela Moro.

A Associação Agrícola de Jundiaí, solicitante do pedido de IG, é agora a detentora do seu selo e foi representada no encontro por seu presidente, René Tomasetto. Atualmente, a IG da uva contempla, além de Jundiaí, também outros quatro municípios da região – Itatiba, Itupeva, Louveira e Jarinu.