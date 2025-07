Dois homens são mortos a facadas no Centro de Jundiaí

Dois homens foram mortos a facadas no Centro de Jundiaí, na tarde deste domingo (6). Uma terceira vítima foi socorrida em estado grave ao hospital. Um suspeito foi preso por guardas municipais de Apoio Tático, pelos crimes cometidos contra as três vítimas.

Os quatro estavam em um bar, no Centro, quando teve início uma discussão. Um deles deu um tapa no rosto do outro, que sacou uma faca e golpeou os três. Um deles morreu ainda no local, outro faleceu a caminho do hospital, e a terceira vítima foi internada em estado grave.

A Guarda Municipal foi acionada e, com as características do criminoso, os GMs Relvy, Tartari e Edmundo saíram à caça e prenderam um homem, que confessou que esfaqueou os três.