Cia. Jovem de Dança leva programa triplo de coreografias

A Cia. Jovem de Dança de Jundiaí leva para o Município de Piracicaba no dia 18 de julho uma apresentação especial, com três das coreografias de seu repertório. Marcada para as 20h, a apresentação gratuita será no Teatro Municipal de Piracicaba Dr. Losso Neto (avenida Independência, 277 – Alto, Piracicaba) e tem classificação livre.

O grupo é um dos corpos artísticos ligados à Unidade de Gestão de Cultura (UGC) e tem direção artística de Alex Soares. Serão apresentadas as seguintes coreografias “Hu.Ga”, “Aquilo que guardo” e “Dança pra Lua” – esta, premiada como Melhor Espetáculo na Categoria Dança em 2023 pelo Prêmio Associação Paulista de Críticos de Arte (APCA) – com duração total do espetáculo de 70 minutos. Os ingressos gratuitos ficarão disponíveis na bilheteria do Teatro a partir de uma hora antes do início da sessão.

Quem intermediou a ida do grupo foi a bailarina Camila Rotta. Natural de Piracicaba, a jovem de 24 anos faz, há dois, parte da Cia. jundiaiense e quis levar seu trabalho para “se apresentar em casa”. “Além de ser uma oportunidade de voltar a me apresentar no palco onde dancei pela primeira vez e mostrar o trabalho da Cia. para meus familiares e amigos, será também uma forma de levar o nosso trabalho para o interior. Sempre que nos apresentamos na capital, tivemos a sensação de que em São Paulo a Cia. Jovem já é muito conhecida e prestigiada. Lá lotamos os teatros, mas queremos torná-la também famosa no interior. E no interior tem muitas escolas de Dança e ginástica e, eu, por exemplo, que vim da ginástica antes de começar a dançar, quero demonstrar que é possível viver da Dança, trabalhar com isso e ser muito feliz”, comemorou.