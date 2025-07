Prefeitura divulga a 3ª chamada da lista de espera para natação

A Prefeitura de Jundiaí, através da Unidade de Gestão de Esporte e Lazer (UGEL), divulgou a terceira chamada da lista de espera para as turmas de natação oferecidas no Complexo Aquático Devanir Wanderlei Penteado Júnior, no CECE Dr. Nicolino de Lucca, o Bolão.

Documentação obrigatória para matrícula

Os candidatos convocados deverão comparecer à Rua Rodrigo Soares de Oliveira, s/n, no bairro Anhangabaú, com os seguintes documentos:

Cópia do RG, cópia do comprovante de residência em nome do candidato ou responsável legal (documentos oficiais ou contrato de aluguel com firma reconhecida), atestado médico dermatológico recente, podendo ser exigido também atestado de aptidão física, conforme resultado do teste PAR-Q (fornecido no local) , 1 foto 3×4 recente e preenchimento da ficha de cadastro, que será entregue no momento da matrícula.

Importante

O não comparecimento na data marcada ou a entrega incompleta da documentação resultará automaticamente na perda da vaga.