Time Jundiaí de Taekwondo conquista 8 ouros

A equipe, formada por dez atletas e treinada pelos professores Sérgio Filho e Bianca Rocha, sob a orientação do Grão Mestre Lucas Rebello, disputou as categorias kyorugui (luta) e poomsae (formas).

O Time Jundiaí de Taekwondo da Unidade de Gestão de Esporte e Lazer (UGEL) da Prefeitura de Jundiaí, foi um dos destaques da 1ª etapa do Circuito Copa São Paulo de Taekwondo, realizada no último final de semana, em Ferraz de Vasconcelos.

Entre os destaques estão Mariana Fabichack, de 15 anos, que conquistou o ouro na modalidade formas, e Alanis Alves, de 13 anos, campeã na categoria luta.

“Conseguir ganhar a medalha de ouro é bem legal. Da última vez eu tinha ficado com o bronze e foi bem triste, porque fiquei 0,01 ponto atrás da prata. Agora consegui ultrapassar a nota anterior e foi uma sensação maravilhosa. Pretendo chegar o mais longe possível, porque eu gosto muito desse esporte”, contou Mariana, que treina seis horas por semana no CECE Francisco Dal Santo, na Vila Rami, e realiza treinos extras para competição no centro de treinamento K’s Gym, do Grão Mestre Lucas Rebello

O treinador Sérgio Filho ressaltou o comprometimento da jovem atleta. “É comum o pessoal perder o foco quando a cobrança aumenta, mas ela é bem concentrada, treina direitinho e se destaca bastante”, destacou.