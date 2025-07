Rio Branco e Paulista empatam em jogo de 'sangrar os olhos'

Rio Branco e Paulista fizeram um jogo sofrível, daqueles de 'sangrar os olhos' do torcedor, na tarde deste sábado (5), em Americana, pela 4ª rodada do turno de ida da fase de grupos da Copa Paulista. O empate sem gols foi o resultado mais justo, diante de duas equipes que pareciam estar apenas cumprindo tabela, quando na verdade buscam ficar entre os quatro primeiros do grupo para avançar à próxima fase. Com o empate o Paulista foi a 4 pontos e agora volta a campo no próximo sábado, no estádio Jayme Cintra, às 15 horas, para encarar o XV de Piracicaba.

O primeiro tempo foi horrível. Dois times com ataques pouco inspirados e defesas bem armadas, que desarmavam com facilidade as investidas ofensivas. O Paulista teve um único bom lance, aos 3 minutos, com Miguel Elias e Vitinho; a bola foi cruzada na área e a defesa cortou para escanteio. O Rio Branco, que vem se mostrando o time mais fraco do grupo, teve um ótimo lance aos 14 minutos, com o centro-avante Felipe; ele bateu forte de fora da área e exigiu uma grande defesa do goleiro Lee.

Depois disso, só pela misericórdia! Os jogadores de defesa e meio campo dos dois times conseguiam armar bons ataques e contra-ataques, que morriam quando a bola chegava nos atacantes.