Polícia recupera motos de auxiliar e de analista de sistemas

Policiais do 1° e 7° DPs de Jundiaí desencadearam nesta semana operação para cumprimento mandados de busca e apreensão, em Várzea Paulista, com intuito de recuperar motos furtadas na região central e também do bairro Anhangabaú, em Jundiaí.

Durante a operação, duas motocicletas furtadas, foram encontradas. Uma delas havia sido levada por bandidos no dia 8 de junho, na rua Vigário JJ Rodrigues, enquanto a vítima, um auxiliar técnico, jantava em uma pizzaria. Ele chegou a ver os ladrões empurrando a moto e correu para tentar impedir, mas não conseguiu.

A outra motocicleta recuperada havia sido furtada no dia 1 deste mês, quando o proprietário, um analista de sistemas, a deixou estacionada na rua Engenheiro Roberto Mange, para visitar um amigo. Pouco mais de duas horas depois ele retornou e já não a encontrou mais.