Orçamento de SP será de R$ 388,4 bi

A Assembleia Legislativa de São Paulo aprovou, nesta terça-feira (1º), o projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) para 2026, com previsão de arrecadação de R$ 388,4 bilhões — alta de 4% em relação a 2025. A proposta do Executivo recebeu 311 emendas parlamentares e agora segue para sanção do governador. Entre os destaques estão medidas que ampliam investimentos em universidades estaduais, segurança pública e saúde, além de ações voltadas ao meio ambiente, turismo, transporte e parcerias público-privadas. A relatora Solange Freitas (União) ressaltou a responsabilidade fiscal e a construção coletiva do texto. O superávit primário previsto é de R$ 11,9 bilhões, mas o resultado nominal indica déficit de R$ 18 bilhões. A oposição cobrou mais transparência sobre os benefícios fiscais e reajustes ao funcionalismo.

Lei Brasileira de Inclusão

A Prefeitura de Itupeva realiza, no dia 7 de julho, às 19h, no Cineteatro, uma palestra especial sobre os 10 anos da Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (LBI). O evento é promovido pela Secretaria de Desenvolvimento Social e pela Diretoria da Pessoa com Deficiência. A convidada é a advogada e ativista Vanessa Ziotti, assessora da deputada estadual Andrea Werner. Autista e mãe de trigêmeos autistas, Vanessa é referência na luta pelos direitos das pessoas com deficiência. Ela abordará os avanços, desafios e a importância da LBI para uma sociedade mais inclusiva.

De olho no preço

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva cobrou, nesta sexta-feira (4), que os órgãos de defesa do consumidor fiscalizem os preços dos combustíveis para que a população pague o valor justo pelos produtos. Para ele, quando a Petrobras reduz os valores, os postos devem baixar o preço na mesma magnitude para o consumidor.“É preciso que esses órgãos que têm a função de fiscalizar não permitam que nenhum posto de gasolina neste país venda a gasolina mais cara do que aquilo que é o preço que ela tem que vender. E muito menos óleo diesel”, disse.