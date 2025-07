Nova tarifa do transporte coletivo entra em vigor domingo (06)

De acordo com o gestor de Mobilidade e Transportes, José Carlos Sacramone, a atualização é necessária para preservar a continuidade dos serviços com responsabilidade. “A tarifa vinha sendo mantida em R$ 5,00 desde janeiro de 2023. Nesse período, os custos operacionais aumentaram significativamente. A atualização para R$ 5,60 acompanha a inflação, sem extrapolar os limites do poder de compra da população. Além disso, a definição de um valor maior para o Vale-Transporte reduz a necessidade de subsídio por parte do Município, o que também contribui para a sustentabilidade do sistema.”

A nova política tarifária também posiciona Jundiaí em linha com cidades de perfil semelhante. Um levantamento da Unidade de Gestão de Mobilidade e Transporte (UGMT) mostra que a média das tarifas públicas em 20 municípios brasileiros gira em torno de R$ 5,68, o que reforça a coerência da proposta adotada.

A Prefeitura reforça que o reajuste foi elaborado com base em critérios técnicos, legais e de justiça social, com transparência e responsabilidade. As planilhas com os estudos completos, bem como as simulações dos diferentes cenários de subsídio, estão disponíveis para consulta da população.