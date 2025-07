Sesc Jundiaí apresenta programação de férias

O Sesc Jundiaí apresenta sua programação especial de férias ‘Passa-Tempo’, com atividades que estimulam a criatividade e a convivência intergeracional. Entre os dias 8 e 27 de julho, a unidade oferece experiências que valorizam o brincar coletivo, o fazer manual e as expressões artísticas.



A programação foi organizada em eixos temáticos que dialogam com diferentes formas de ocupar o tempo livre. Destaque para os Jogos Gigantes, que transformam clássicos como jenga, dominó e trilha em experiências corporais e coletivas, ocupando o ginásio da unidade. As vivências priorizam o movimento e a tradição oral, com brincadeiras que vão desde piões até jogos corporais.



Nas oficinas, os participantes podem aprender técnicas manuais enquanto constroem seus próprios brinquedos e jogos. A proposta combina processos criativos com o resgate de conhecimentos tradicionais, como nos jogos africanos e bonecos articulados. Os espetáculos completam a programação com narrativas visuais que exploram o imaginário popular.



Confira toda a programação:



Intervenção

PASSA TEMPO COM DOODLES

Com Simone Castro

Intervenção artística com traços livres e cheios de personalidade que ocupam diversos espaços da unidade.

8 a 31/7 | Terça a sexta 10h-22h | Sábados, domingos e feriado 10h-19h

Diversos espaços | Grátis | Livre

VIVÊNCIAS

GIRA, GIRA PIÃO

Com Coletiva Ana Gira Sol

Brincadeira tradicional que une gerações em torno do movimento do pião.

8 a 18/7 | Terça a sexta 14h-17h

Área de Convivência | Grátis | Livre