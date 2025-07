Ladrões sabiam a rotina da família e ameaçaram levar o empresário

A quadrilha que invadiu a casa de um empresário de 71 anos, no bairro Ivoturucaia, em Jundiaí, na madrugada desta sexta-feira (4), tinha conhecimento prévio do dia a dia da família, movimentações bancárias, problemas de saúde e empresas ligadas à família. Durante o roubo, que também teve como vítimas uma idosa de 85 anos, a filha dele, de 42, e o genro dele, de 44, os bandidos deram coronhadas no joelho do empresário, já sabendo que ele havia passado por cirurgia recentemente. O bando fugiu levando cerca de R$ 15 mil, além de um carro, jóias e celulares. Posteriormente, policiais militares de Força Tática se depararam com quatro suspeitos do crime, em fuga, e houve troca de titos; todos morreram.

De acordo com as vítimas, de quatro a cinco bandidos participaram do assalto, contanto um que não entrou na casa e ficou do lado de fora, dando cobertura. Os que entraram foram três encapuzados e um de 'cara limpa'. Eles estavam armados e renderam primeiramente a filha e o genro do empresário, e depois ele e a esposa.

Todos foram ameaçados de morte, enquanto os ladrões exigiam jóias e faziam pressão sobre a suposta existência de um cofre.