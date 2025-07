Em reunião com a GM, moradores do Castanho pedem melhorias

A Guarda Municipal de Jundiaí (GMJ) recebeu moradores dos bairros Castanho, Aldeia Primavera e Tijuco Preto, em uma reunião voltada ao fortalecimento da segurança na zona rural do município. Cerca de 20 representantes da comunidade participaram do encontro, que teve como pauta principal a ampliação do Patrulhamento Rural e o monitoramento por meio de câmeras.

Durante a reunião, os moradores relataram situações da região e apresentaram sugestões voltadas ao reforço da segurança, como a instalação de câmeras com leitura de placas e rondas mais frequentes. O comandante da GMJ, Cássio Nicola, destacou a relevância da participação da comunidade e anunciou que os bairros Castanho, Aldeia Primavera e Tijuco Preto serão incluídos na rota do Patrulhamento Rural já neste mês.

“O diálogo com a população é essencial para que possamos direcionar nossas ações de forma assertiva. A partir de julho, esses bairros passarão a receber o reforço do nosso patrulhamento, com foco na prevenção e no bem-estar dos moradores”, afirmou.