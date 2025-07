Contra o Rio Branco, Galo busca recuperação na Copa Paulista

A partida terá transmissão da Rádio Difusora Jundiaí (810 AM ou aplicativos), comandada pelo Adilson Freddo e o Time Forte do Esporte.

O Paulista volta a campo hoje (5), às 15h, para enfrentar o Rio Branco, no Estádio Décio Vitta, em Americana, pela 4ª rodada da Copa Paulista. Com uma vitória e duas derrotas até o momento, o Galo busca a recuperação na competição, após ter perdido para o Primavera em casa por 1 a 0 na última rodada, e se manter na zona de classificação para o mata-mata (entre quatro primeiros).

O Galo ocupa a 4ª colocação do Grupo 3, com 3 pontos e está atrás do São Bento, Primavera e XV de Piracicaba, e à frente do Guarani e Rio Branco. O time de Americana, que ainda não venceu na Copa Paulista, está na lanterna, com um ponto (duas derrotas e um empate).

O técnico Fausto Dias falou sobre a preparação do elenco para o jogo desta tarde e ressaltou que o time precisa voltar a vencer. “A derrota traz algumas respostas para nós, algumas fases do jogo que temos que evoluir e melhorar, então trabalhamos muito essa semana. Temos que evoluir mais para a sequência e seguir buscando [os pontos]. Confiamos muito no elenco e vamos para Americana atrás de um resultado positivo para nos colocarmos de novo na competição”, disse Fausto.

Para a partida, o Galo não poderá contar com o atacante Aslan, que se recupera de uma lesão sofrida na partida contra o São Bento, na 2ª rodada da competição. Esse é o único desfalque do time jundiaiense.