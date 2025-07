22,6% dos comércios já estão no Vetor Oeste 

Orgulhosa com seu ponto, diz que grande parcela dos clientes são pessoas do bairro, alguns de muitos anos inclusive que começaram a comprar com o famoso crediário e que até hoje honram com os compromissos. “Se você tem confiança no cliente, ele terá com o comerciante e os moradores daqui merecem esta confiança. Além disso, temos clientes que saem da UPA e aproveitam para fazer umas comprinhas.”

Quando chegou da Paraíba em 1989, Antônio Silva do Espírito Santo, o Tunico, nem pensava que poderia ser dono de um comércio no bairro que o acolheu. Mas passado o tempo e tendo a oportunidade, abriu seu ponto tendo como segmento o ramo de ração e de acessórios para animais. Orgulhoso por estar em seu próprio bairro, participou da história comercial do Residencial Jundiaí.

“Eu sempre gostei de mexer com os animais e sabia que poderia trabalhar com alguma coisa assim. Mesmo com algumas casas de ração aqui, há espaço para todos.”