Jundiaí firma parceria com A.C. Camargo

“O A.C. Camargo é uma referência em tratamento de câncer e trará muitos benefícios para a nossa população. Estamos comprometidos em reduzir as filas de espera que persistiram por anos, especialmente na oncologia. Com a experiência dessa instituição, teremos mais ações efetivas de prevenção e tratamento, aprimorando os serviços de saúde da nossa cidade”, destacou o prefeito.

A Prefeitura de Jundiaí firmou um acordo de cooperação técnica com o Hospital A.C. Camargo, uma das maiores referências em tratamento oncológico na América Latina, para aprimorar o tratamento do câncer na cidade. A formalização da parceria, sem custos para a cidade, foi publicada na Imprensa Oficial desta quarta-feira (02). Em reunião no Paço Municipal, detalhes foram discutidos com o prefeito Gustavo Martinelli.

A gestora de Promoção da Saúde, Dra. Márcia Facci, também enfatizou a importância do olhar em conjunto para a oncologia a partir dessa cooperação. “O perfil epidemiológico dos cânceres está mudando e precisamos de projetos inovadores para garantir que as pessoas tenham acesso mais rápido aos cuidados, aumentando a eficácia dos tratamentos e a qualidade de vida. O A. C. Camargo compartilhará a sua expertise conosco, olhando o todo para termos um melhor regramento, considerando não somente a qualidade do atendimento, mas a organização do acesso dos pacientes oncológicos ao tratamento”, complementou.

Para a diretora de impacto social do A.C. Camargo, Ana Paula Pinho, a parceria tende a ser mais um case de sucesso da instituição. “É uma honra para nós. Vamos trazer o olhar de câncer center para a reabilitação e para a Atenção Primária, o que é um diferencial. Esperamos que Jundiaí seja um exemplo para cidades do mesmo porte na implantação de política municipal de oncologia”, frisou.