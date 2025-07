Operação da Anatel fecha rádio pirata na região, com apoio da GM

Uma rádio pirata foi alvo de agentes da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), nesta quinta-feira (3), em Campo Limpo Paulista. Com apoio da Guarda Municipal, os agentes destruíram parte dos equipamentos encontrados e apreenderam outros, que estavam em uma torre de transmissão.

A Anatel recebeu denúncia de funcionamento de uma rádio sem licença, no bairro do Moinho, para onde os agentes foram. No local, porém, encontraram apenas a torre de transmissão - não se sabe onde fica o estúdio, operado pelos criminosos.

Por se tratar de local afastado e ermo, eles decidiram solicitar apoio da GM, para lhes garantir segurança na ação.