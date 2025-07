Nova composição do conselho fortalece Observatório Social

A terceira reunião do Fórum Regional de Comércio, Indústria e Serviços de Jundiaí e Região (Forcis) com o Executivo, realizada nesta quarta-feira (2), no auditório do Paço Municipal, marcou a apresentação da recém-formada diretoria e Conselho Consultivo do Observatório Social de Jundiaí. A iniciativa reforça o compromisso do município e da sociedade civil com a transparência, a eficiência e a qualidade na gestão dos recursos públicos.

O Observatório Social é uma organização apartidária e sem fins lucrativos, composta por empresários, profissionais liberais, professores, estudantes, aposentados e outros cidadãos voluntários. Com atuação técnica e independente, o grupo tem como objetivo principal acompanhar e contribuir para a boa aplicação dos recursos públicos, por meio do monitoramento de licitações, contratos e serviços.

“Essa disposição da prefeitura para uma iniciativa da sociedade civil, por meio do nosso tradicional Forcis, é muito relevante. A retomada do Observatório Social e a formação de um novo conselho é uma boa notícia para todos que desejam ver os recursos públicos bem aplicados e sem desperdício”, destacou o vice-prefeito Ricardo Benassi, reforçando que o papel da sociedade é fundamental no chamado controle social.