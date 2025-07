Encontrou algo e quer devolver? Saiba como

As agências recebem documentos pessoais, de veículos, cartões bancários e também cartões de transporte público. Documentos sob a guarda dos Correios só poderão ser entregues aos proprietários ou seus representantes legais, devidamente reconhecidos. No site dos Correios, em www.correios.com.br , é possível verificar se o documento foi encontrado e em qual agência está disponível para retirada. Para recuperá-lo, o cidadão deve apresentar outro que comprove sua titularidade e pagar o valor de R$ R$ 7,60 pelo serviço.

O principal caminho para devolução de itens encontrados são as agências dos Correios. Aqueles que encontrarem documentos de terceiros podem depositá-los no guichê de qualquer agência da estatal. Uma vez recebidos pelos Correios, os documentos são acondicionados em envelopes e guardados, ficando disponíveis para retirada durante 60 dias. Expirado o prazo de retirada na agência, os documentos são encaminhados ao respectivo órgão emissor.

Mais informações podem ser acessadas em https://www.correios.com.br/atendimento/balcao-do-cidadao/saiba-mais-achados-e-perdidos

Especificamente em relação a cartões bancários, a Associação Brasileira das Empresas de Cartões de Crédito e Serviços (Abecs) recomenda que, ao perceber que perdeu o seu cartão, a pessoa entre em contato imediatamente com a Central de Atendimento do emissor por meio dos canais oficiais, como, aplicativo e telefone. Dessa forma, será possível bloquear o cartão e evitar qualquer uso não autorizado. Caso a pessoa encontre um cartão de terceiros, a prática mais adequada é entregá-lo para as autoridades competentes, como em uma delegacia de Polícia Civil.

A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP), por sua vez, recomenda que em caso de documentos encontrados, o cidadão procure inicialmente uma agência dos Correios.