Família é roubada e suspeitos são mortos em confronto com a PM

Quadro homens invadiram uma casa no bairro Ivoturucaia, em Jundiaí, na madrugada desta sexta-feira (4), renderam uma família com quatro pessoas, entre elas uma idosa de 85 anos, e roubaram dinheiro, jóias e um carro. Durante a permanência na casa, os bandidos chegaram a agredir uma das vítimas, com uma coronhada na perna.

Eles fugiram deixando a família presa em uma área de despensa. Após algum tempo a família se soltou e pediu ajuda.

A Polícia Militar foi acionada e equipes de Força Tática localizaram quatro homens suspeitos do crime, que foram baleados e mortos. Dois deles já foram identificados, sendo um de 34 e outro de 25 anos.