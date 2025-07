Com previsão de mínima de 9°C, acolhimento é ampliado em Jundiaí

A partir desta sexta-feira (5), há previsão de queda acentuada de temperatura nas regiões de Campinas e Sorocaba, conforme alerta emitido pela Defesa Civil do Estado de São Paulo. As temperaturas mínimas devem chegar aos 9°C, especialmente no fim da madrugada e início da manhã do final de semana.

Para proteger as pessoas em situação de vulnerabilidade, especialmente aquelas em situação de rua, a Prefeitura de Jundiaí, por meio da Unidade de Gestão de Assistência e Desenvolvimento Social (Ugads), já ampliou significativamente a estrutura de acolhimento. Ao todo, são 210 vagas disponíveis – número que representa o dobro da capacidade usual. Além disso, de forma inédita, o Centro Pop foi adaptado para o pernoite, oferecendo 36 vagas emergenciais.

Durante o período de vigência da operação, a equipe do Serviço Especializado de Abordagem Social (Seas) atua 24h de forma ininterrupta. As ações em campo começam a partir das 14h, com foco na orientação e no encaminhamento das pessoas aos abrigos, antes da queda mais brusca na temperatura. À noite, as abordagens continuam, mesmo com os desafios de convencimento, sobretudo em casos de pessoas debilitadas pelo uso de álcool ou outras substâncias psicoativas.