Observatório Social do Brasil (OSB) é reativado em Jundiaí

O Observatório Social do Brasil (OSB) foi reativado em Jundiaí, após ter suas atividades interrompidas durante a pandemia. A apresentação do novo grupo aconteceu no Paço Municipal, com a presença de gestores públicos. O OSB é uma organização formada por voluntários que atuam na fiscalização da administração pública, acompanhando licitações, compras e contratos para garantir maior transparência. Criado em Curitiba, o núcleo de Jundiaí foi fundado em 2016. Com a retomada, a entidade volta com uma nova estrutura, com o objetivo principal de contribuir para a justiça social e melhoria da gestão municipal. A atuação será próxima e contínua, com foco no controle social. A entidade conta com apoio da sociedade civil.



Acordo comercial

O bloco econômico Mercosul concluiu as negociações de um acordo comercial com a Associação Europeia de Livre Comércio (EFTA), integrada por Suíça, Noruega, Islândia e Liechtenstein. O anúncio da conclusão das negociações, que começaram em 2017, foi feito durante a 66ª Cúpula do Mercosul, em Buenos Aires.O Mercosul é formado por Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai, além da Bolívia - que está em processo de adesão.

Justiça Tributária

Organizações sociais, movimentos populares, entidades estudantis e da sociedade civil lançaram uma carta defendendo, entre outros pontos, maior justiça tributária no país, com maior taxação dos super-ricos, fim dos supersalários no Judiciário e revisão das renúncias fiscais. Assinado por mais de 70 entidades, o documento defende a isenção do imposto de renda de quem ganha até R$ 5 mil por mês com a cobrança de mais impostos de quem ganha mensalmente mais de R$50 mil. Um plebiscito popular sobre o tema também foi lançado.