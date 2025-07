Apresentação de Luiza Possi no Polytheama é cancelada

A Unidade de Gestão de Cultura (UGC) informa que a Palestra Show com a cantora Luiza Possi, programada para este sábado (5) no Teatro Polytheama, foi cancelada a pedido da produção do evento, alegando motivos de natureza particular.

Para as compras online de ingressos, a Sympla, plataforma responsável pelas vendas pela internet das salas de espetáculo do Município, o ressarcimento será automático e já foi enviado um comunicado oficial para os e-mails dos compradores acerca do procedimento.

Já para as compras realizadas nas bilheterias e totens eletrônicos dos teatros municipais – Teatro Polytheama e Centro das Artes Prefeito Pedro Fávaro -, o ressarcimento do valor dos ingressos deverá ser feito também de modo presencial, no local onde os mesmos foram adquiridos.