Livro coletivo convida moradores a imortalizar histórias 

Jundiaí está prestes a ganhar uma obra literária única, que promete reunir memórias, histórias e encantos da cidade em um projeto coletivo e aberto a todos. O "Terra Querida Jundiaí – Encantos e Memórias Imortais" acaba de ser lançado e convida os moradores e aqueles com laços afetivos com a cidade a contribuir com suas histórias, fotografias, poemas e reflexões. A proposta, inspirada no verso do Hino Oficial de Jundiaí ("Ó terra querida, Jundiaí"), busca resgatar o legado histórico e cultural da cidade, criando um documento que celebra as tradições, os lugares icônicos e as identidades locais.

O projeto é uma parceria da Editora In House do Brasil, especializada em literatura e cultura, com os experientes organizadores José Felicio Ribeiro De Cezare e Márcio Martelli. Ambos são figuras de destaque na cultura jundiaiense, com vasta experiência como escritores, editores e membros da Academia Jundiaiense de Letras. Juntos, eles pretendem reunir o maior número possível de contribuições, celebrando o espírito de comunidade e o amor à cidade.

O "Terra Querida Jundiaí" não se trata apenas de um livro, mas de uma verdadeira celebração do patrimônio cultural da cidade, com a intenção de fortalecer o orgulho local e fomentar o turismo cultural. A obra será uma oportunidade para moradores e admiradores de Jundiaí deixarem suas marcas na história da cidade, com textos literários como contos, crônicas, poemas e ensaios sobre lugares, tradições ou experiências pessoais. Também serão aceitas fotografias históricas ou contemporâneas que capturem a essência da cidade e de seus encantos imortais.