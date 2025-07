Novas exposições estreiam sábado na Biblioteca e na Pinacoteca

Neste sábado (5), a partir das 10h, a Pinacoteca Municipal Diógenes Duarte Paes e a Biblioteca Municipal Professor Nelson Foot recebem novas exposições inéditas no município. As entradas nos equipamentos públicos ligados à Unidade de Gestão de Cultura (UGC) são gratuitas e todas têm classificação livre.

Na Pinacoteca Municipal, a nova exposição é “Metacorpos”, do artista Lucas de Souza. Contemplada no edital da IV ExpoArtes da UGC, a exposição terá sua abertura às 10h e é composta por um conjunto de três séries de trabalhos, totalizando 70 obras e mostrando a diversidade na produção do artista. Utilizando argila como matéria e pintura sobre bases como madeira e tecido, Lucas busca evidenciar em sua exposição inédita em Jundiaí temas como corporeidade, peso e forma, transpassando por suportes como escultura.

“Metacorpos” será exibida de 5 a 29 de julho. A Pinacoteca Municipal fica na rua Barão de Jundiaí, 109 – Centro e fica aberta de terça-feira a sexta-feira, das 10h às 17h, e aos sábados, das 10h às 14h. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 4586-2326.

Biblioteca