Homem é preso após 'coice' e cusparada em academia de Jundiaí

Policiais militares prenderam um homem de 41 anos, em uma academia na região da Vila Arens, em Jundiaí, na noite desta quarta-feira (2), suspeito de agredir e cuspir no rosto de um cliente do local. Ele vai responder pelos crimes de injúria, lesão corporal, desobediência, violação de domicílio e vias de fato.

Um casal estava treinando, quando um homem, que é cliente avulso, esbarrou na moça de maneira agressiva e, após isso, passou a ofende-la. Depois, o suspeito foi ao banheiro, momento em que o namorado da moça procurou a recepcionista para comunicar o fato.

Quando retornou do banheiro, o homem passou a provocar o namorado da moça, com ofensas, e o agrediu com um "coice", termo usado no relato das vítimas à polícia. Em seguida, ele aproveitou de distração do rapaz e cuspiu no rosto dele.