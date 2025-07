Cultura abre inscrições para oficina com a Companhia de Teatro

Centrada na linguagem do Teatro Físico como estímulo de criação e comunicação cênica, a oficina terá como metodologia a abordagem prática e experiencial em jogos teatrais, exercícios de improvisação e dança, promovendo o desenvolvimento da presença, escuta, imaginação e refinamento do fazer teatral dos participantes.

Com o título “O Jogo”, a oficina será ministrada pela premiada Carla Candiotto, diretora artística da companhia, e será realizada em dois encontros, nos dias 4 e 6 de agosto, das 9h30 às 12h30, na Sala Santos-Jundiaí do Espaço Expressa. A atividade é voltada para iniciantes no universo teatral, incluindo estudantes e grupos de teatro em formação, e contará com 20 vagas, preenchidas por ordem de inscrição em formulário on-line .

Como parte da programação do 9º Festival de Teatro de Jundiaí (Festeju), a Unidade de Gestão de Cultura (UGC) está com inscrições abertas para uma oficina especial promovida pela Companhia de Teatro de Jundiaí, corpo artístico municipal ligado à unidade.

Para a oficina, a UGC sugere aos inscritos o uso de roupas leves e confortáveis, bem como uma garrafa de água, para a realização dos exercícios.

O Espaço Expressa fica na avenida União dos Ferroviários, 1760 – antigo Complexo Fepasa. Mais informações sobre a Companhia de Teatro de Jundiaí podem ser obtidas no site da Cultura.

Mais Festeju

As inscrições de artistas, grupos estudantis e companhias de teatro de todo o Brasil interessados em participar do 9º Festeju seguem até esta quinta-feira (3), também por meio de formulário on-line. Este ano, o festival acontecerá entre os dias 2 a 17 de agosto nas salas de espetáculo do Centro das Artes Prefeito Pedro Fávaro – sala Josette Feres e Sala Glória Rocha. Todos os detalhes da programação podem ser conferidos no site do festival.