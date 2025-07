Bolsonaro cancela agendas para julho 

Defesa Civil A Câmara dos Deputados aprovou a liberação de crédito de R$ 520 milhões para ações de defesa civil em âmbito nacional. A Medida Provisória (MP) 1299/25 é uma resposta do governo federal em função dos diversos desastres ocorridos em várias partes do país. O texto será encaminhado agora ao Senado.A estimativa é de que cerca de 3,5 milhões de pessoas sejam beneficiadas diretamente pelas ações.

Apesar do recesso Os setores administrativos e o atendimento ao público, assim como o trabalho nos gabinetes dos vereadores, funcionarão normalmente na Câmara Municipal de Jundiaí, de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h. Na quarta-feira (2), foi iniciado o recesso parlamentar. Até 31 de julho, não haverá sessões, audiências e reuniões públicas. As sessões ordinárias serão retomadas em 5 de agosto.

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) cancelou todas as agendas públicas e ficará em "repouso absoluto" durante o mês de julho, segundo comunicado divulgado nesta terça-feira (1º). A decisão foi tomada após consulta médica de urgência. Bolsonaro, 70, apresenta crises constantes de soluços e vômitos, que o impedem inclusive de falar, conforme nota assinada pelo próprio ex-presidente. O freio ocorre no momento em que ele, segundo aliados, mantinha uma busca por manter consigo o capital político em meio à crescente pressão para indicar um sucessor do seu espólio eleitoral, sendo hoje o nome mais forte do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos). Além da proximidade ao calendário eleitoral, também pesa contra o ex-presidente o julgamento que enfrenta no STF (Supremo Tribunal Federal).

A Prefeitura de Jundiaí abriu inscrições para a 6ª Conferência Municipal de Políticas para as Mulheres, que será realizada no dia 19 de julho de 2025, das 9h às 16h, no Auditório do Departamento de Água e Esgoto (DAE). Com o tema “Mais Democracia, Mais Igualdade e Mais Conquistas para Todas”, a conferência é aberta a toda a população residente em Jundiaí e interessada em contribuir para a construção de políticas públicas voltadas às mulheres. A inscrição deve ser feita no site da Prefeitura até o dia 16 de julho.



Pela segunda vez , Marina Silva foi alvo de machismo ao participar de uma sessão no Congresso Nacional. Na aparição anterior, a ministra do Meio Ambiente abandonou a sessão em uma comissão do Senado após ataques. Marina esteve diante da bancada ruralista ontem (2). Ela foi convocada pela Comissão de Agricultura da Câmara para dar explicações sobre questões ambientais. Durante sua fala, foi interrompida pelo deputado Cabo Gilberto (PL-PB), que pediu calma. Ela ficou contrariada. “Quando um homem fala, é considerado incisivo. Uma mulher é cerceada.”