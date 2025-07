CISMETRO irá fortalecer a saúde municipal

Na terça-feira (1º), a Câmara Municipal aprovou o Projeto de Lei nº 14.794/2025, de autoria do Poder Executivo, que autoriza o município a aderir ao Consórcio Intermunicipal de Saúde na Região Metropolitana de Campinas – Norte (CISMETRO). Na prática, segundo a Unidade de Gestão de Promoção da Saúde (UGPS), isso significa que haverá ampliação e diversificação da oferta de serviços médicos, de apoio diagnóstico especializado, além da redução do tempo de acesso aos recursos de saúde – especialmente para especialidades nas quais o município enfrenta dificuldades sistemáticas na contratação de profissionais médicos. O investimento para a manutenção do consórcio é de R$ 20 mil por mês, além dos serviços contratados, podendo variar conforme o Plano de Trabalho e os recursos previstos no Orçamento Municipal.

Após a aprovação no Legislativo, a Prefeitura de Jundiaí se movimenta para a elaboração do plano de trabalho, que conterá as especialidades conforme a necessidade da cidade e o credenciamento de prestadores junto ao consórcio. A previsão é de que os atendimentos sejam iniciados ainda neste semestre. Os novos profissionais especialistas poderão ser alocados para atendimento nos ambulatórios municipais e também atuar em serviços privados, de acordo com a especialidade.

“A adesão ao CISMETRO é mais uma opção de contratação para ampliação dos serviços e do acesso aos atendimentos especializados, e vai melhorar o andamento das filas de espera herdadas pela atual gestão”, afirma a gestora de Promoção da Saúde, Márcia Facci.

Novos profissionais