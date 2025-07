Expressa recebe mostras dos Pontos MIS e Cinemateca Brasileira

Pontos MIS

Pelo projeto, seguem as exibições da “Mostra Livre de Cinema” – nas categorias Interiores, Realizadora e Proibida -, sempre às 14h, além do infantil “Teca e Tuti: uma noite na Biblioteca”.

Neste sábado (07), será a vez da Mostra Interiores, com produções realizadas fora dos grandes centros urbanos, valorizando narrativas e estéticas oriundas do interior do país, a potência criativa de cineastas e coletivos periféricos e regionais. Já no sábado (12), pela Mostra Realizadoras, serão exibidas obras dirigidas por mulheres e pessoas de identidade feminina, destacando perspectivas diversas e a promoção da equidade de gênero no audiovisual contemporâneo. No sábado seguinte, dia 19, a Mostra Proibida trará para o público produções nacionais e estrangeiras de abordagens ousadas, linguagem experimental ou temáticas tabus — para espectadores que buscam o cinema como forma de ruptura e questionamento.

E no sábado (26), a partir das 15h, será a vez de “Teca e Tuti: uma noite na Biblioteca”, produção nacional de Diego Doimo, Eduardo Perdido e Tiago Mal. Valorizando a educação, a leitura e as histórias de família, o filme conta a história de Teca, uma pequena traça, e Tuti, seu ácaro de estimação, que vivem com sua família numa caixinha de costura. Como toda traça, Teca adora comer papel, mas, como também é fã de uma boa história, percebe que os livros não podem virar refeição. Quando encontram um mistério a ser desvendado, Teca e Tuti partem para a biblioteca em busca da história das suas vidas.